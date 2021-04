Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Créée en 1970 lors d'une conférence de l'Unesco à San Francisco, la Journée de la Terre est aujourd'hui l'événement environnemental civique le plus populaire au monde (plus de 500 millions de personnes dans 184 pays). La Réunion est tout particulièrement concernée par cette journée de la Terre, puisque ses "Pitons, Cirques et Remparts" sont classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis 2010 au titre des biens naturels.







Cette distinction au plus haut niveau international apporte, certes de la notoriété mais elle nous oblige aussi à prendre des engagements à agir afin de garantir la conservation de ces paysages spectaculaires et de cette biodiversité unique mais fragile.

