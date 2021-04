Las de toujours constituer l'équipe de petites mains qui fait le travail sur le terrain pour mettre d'autres personnes en place, nous avons décidé de passer le pas, afin de nous présenter nous même et de continuer à faire ce que nous savons faire le mieux à savoir : répondre à l'urgence de nos compatriotes,quelle soit sociale, financière ou sanitaire.

Nous vous annonçons donc, officiellement notre candidature sur le canton de la Possession, sous la seule étiquette qui compte à nos yeux à savoir celle de la population Possessionnaise. Sonia Derand et moi même à savoir Roland Lambert , en tant que binôme, soutenus par nos suppléants Madame Samantha Grosset et Monsieur Thazar Fabrice. Pour ceux qui ne nous connaissent pas , nous avons été les premiers à lancer l’idée de la Caravane solidaire sur toute l’île afin de répondre aux besoins des sans domiciles fixes dans chaque ville et leur apporter soins, confort et repas en partenariat avec nombres d’associations sur tout le territoire,

Nous avons aussi été parmi les premiers à proposer de reconditionner des container hors d’usage afin de leur permettre d’héberger des personnes sans domicile fixe, initiative reprise au niveau national..

Nous continuons notre action depuis de nombreuses années mais ,nous voulons surtout répondre à une situation qui devient de plus en plus critique face à une crise qui devient profonde et touche tout le tissu réunionnais : familles, entreprises, associations..

Nous souhaitons apporter notre pierre à ce grand édifice qu’est la cause de la famille réunionnaise et celle de nos compatriotes, notamment sur la possession en nous axant sur 3 volets :

1/ une plus grande accessibilité et lisibilité des services et dispositifs d’aide du Département pour la Possession, né d’un constat que le dédale administratif est encore d’actualité malgré les efforts consentis jusqu’alors : que ce soit pour les demandes d’urgence sanitaire, d’amélioration de logement ou de prise en charge des personnes à mobilité réduite ou de nos aînés dans leurs démarches quotidiennes ou cruciales

2/ le souhait et la volonté d’accompagner toutes les associations qui concourent à ce but, en leur dédiant la totalité de nos indemnités d’élus, tous les mois via la constitution d’un panel, sur critère d’urgence et par domaine dédié, qui répondra à des urgences déclarées ... une posture nouvelle et légitime quand nous voyons à quel point nos compatriotes sont dans le besoin... A situation exceptionnelle , il faut aussi répondre avec de nos nouvelles postures, elles aussi exceptionnelles.

3/ le souhait d’accompagner nos agriculteurs dans la problématique d’approvisionnement en eau sur Dos d’Âne notamment et de mutualiser les moyens du Département à cette fin et pouvoir apporter enfin une lumière dans ce dossier qui a du mal à trouver son issu. Nous le faisons aujourd’hui avec nos moyens mais nous voulons aussi innover en proposant de nouvelle façons de faire sur ce thème.

Nous sollicitons donc toutes les bonne volontés qui partagent les même valeurs et idées que nous à venir nous rejoindre et faire ensemble pour les Possessionnais, avant tout en mettant l’humain en avant car c’est avec le ker que nous agissons chaque jour.

Sonia Derand, Roland Lambert, Samantha Groset et Fabrice Thazard