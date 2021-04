Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Le SNALC tient à dénoncer l'agression d'un professeur à l'école Julie Huet de Sainte Anne le mardi 20 avril. Il faut que le plan prévention violence soit appliqué réellement dans notre académie qui voit des agressions survenir chaque année contre les personnels enseignants. Les personnels du primaire sont particulièrement vulnérables quand ces intrusions de parents agressifs surviennent. Il faut garantir une sécurité plus forte pour les PE qui voient de plus en plus de réactions de contestations de leur autorité.

Le SNALC tient à dénoncer l'agression d'un professeur à l'école Julie Huet de Sainte Anne le mardi 20 avril. Il faut que le plan prévention violence soit appliqué réellement dans notre académie qui voit des agressions survenir chaque année contre les personnels enseignants. Les personnels du primaire sont particulièrement vulnérables quand ces intrusions de parents agressifs surviennent. Il faut garantir une sécurité plus forte pour les PE qui voient de plus en plus de réactions de contestations de leur autorité.