Le SNUipp-FSU 974 condamne fermement l'agression physique et verbale dont a été victime un enseignant remplaçant à l'école Julie Huet de Sainte-Anne mardi 20 avril . Nous apportons notre soutien à ce collègue ainsi qu'à toute l'équipe éducative de l'école. Nous savons l'importance des parents d'élèves dans la réussite de notre mission d'éducation, mais les menaces et faits de violence contre les enseignant-e-s sont inacceptables. (Photo d'illustration mairie de Saint-Benoît)

Les enseignant.e.s sont trop souvent victimes des menaces et d’agressions. Nous rappelons que les enseignant.e.s et les personnels d’éducation sont en charge d’une mission de service public et, qu’à ce titre, ils doivent être protégés par l’État.