Ce vendredi après-midi s'est déroulé à la Possession la première présentation des candidats " Ansamn " aux élections départementales. Vincent Rivière et Simone Casas sont des militants engagés qui ont en commun avec Olivier Hoarau cette culture de la proximité, de la solidarité et de la justice sociale. Ils seront accompagnés en suppléants de Sabrina De Louise et de Vincent Rebeca.

Cette union qui se veut être citoyenne et populaire, rayonnera au niveau départemental et régional et s’articulera autour de plusieurs axes :



- Proposer une offre de soin adaptée aux besoins des Possessionnais,

- Lutter contre le décrochage scolaire, en proposant aux collégiens un accompagnement adapté,

- Aider les associations qui travaillent à l’insertion des jeunes sur le territoire,

- La gestion de l’eau sera également au cœur des préoccupations,

- Mettre fin aux souffrances et aux difficultés du quotidien,

- Prendre soin de nos séniors,

- Valoriser le travail de dur labeur de nos agriculteurs...



L’ambition commune de Vincent Rivière et de Simone Casas est cette énergie déployée au service de la population Possessionnaise et plus largement à la population Réunionnaise.



Il est primordial qu’une cohérence d’actions publiques existe entre la Région et le Département afin que les projets pour le développement de la Réunion puissent exister.