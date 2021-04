Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

" Aujourd'hui, je suis entourée de femmes et d'hommes qui sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour notre île. Ces Réunionnaises et ces Réunionnais, issus de la société civile, avec leurs compétences et leurs parcours professionnels, peuvent dès demain prendre en charge tous les grands dossiers dont la Région a la responsabilité. Tous ont de grandes valeurs éthiques et veulent donner une autre image des politiciens à La Réunion. Les Réunionnais en ont assez de voir presque chaque jour un ou une élue devant les tribunaux ", a annoncé Vanessa MIRANVILLE en ouverture d'une conférence de presse cette après-midi. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

