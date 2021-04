Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Olivier Hoarau a tenu à présenter les candidats " Ansamn " Saint-Andréens qui se présentent aux élections départementales. Fabrice Maillot et Florelle Imouza oeuvrent depuis longtemps pour la population Saint-Andréenne et sont engagés notamment au service des plus fragiles. Avec l'appui de leurs suppléants Katleen Telmard et Allan Ramsamy, les candidats ont à coeur de faire évoluer le citoyen réunionnais dans son quotidien. (Photo : Ansanm)

