Chères Réunionnaises, Chers Réunionnais, Les 20 et 27 juin prochains se dérouleront les élections régionales et départementales. Nos élus, à l'instar des maires, se sont majoritairement mobilisés en faveur d'un maintien de ces échéances pour fin juin.

ENDEMIK, mouvement de la société civile réunionnaise, salue ce “bon sens” qui assure la garantie du caractère immuable de notre démocratie et de la Constitution. Plus que jamais, l’expression démocratique doit être effective et prévaloir.

Dans la perspective de ces futures échéances, ENDEMIK souhaite apporter sa contribution au débat démocratique. Il est de notre rôle, à notre tour, d'alerter les Réunionnais sur la gravité de la situation économique et sociale actuelle et de mettre en avant des solutions en lien avec les compétences de la Région et du Conseil Départemental.

Nous étions déjà confrontés à une situation difficile, la crise sanitaire a tout chamboulé. Nous voilà, face à l'inconnu, voire le vide pour certains de nos con-citoyens.

Je pense notamment à notre jeunesse, qui se sent perdue, dans l'incapacité de construire une vie normale et de se projeter vers l'avenir. Ne parlons pas des entreprises sans activité et des personnes sans travail. Qui peut dire quand cela va se terminer ? Il est urgent d'agir.

Pour notre part, au sein d'ENDEMIK, nous avons opté pour l'action pour faire bouger les lignes. Issus de la société civile, nous nous sommes réunis en une force de réflexions, de propositions et d’actions. Pour nous, le clivage politique connaît des limites. Et notre voeu est de porter les aspirations et idées nouvelles de la société civile.

C’est la raison pour laquelle, nous avons lancé début 2021 une grande consultation citoyenne, touchant les quatre micro-territoires de la Réunion. Des premières contributions, il apparaît l'urgence de réponses à la crise sanitaire, économique, sociale, environnementale et sécuritaire à laquelle est confrontée notre île.

Ensemble, il s'agit de bâtir un projet renouvelé pour La Réunion des territoires, par la promotion du savoir-faire réunionnais pour faire mieux. Mieux Protéger; Mieux Partager; Mieux Proposer; Mieux Prioriser

Nous militons ainsi pour une autre façon d'avancer, dans le dialogue, à l'écoute de tous nos territoires, solidaires et responsables.

Aussi, nous appelons les forces vives de l'île à poursuivre la mobilisation, à faire entendre leurs voix, et à partager leurs idées pour la Réunion.

Ces remontées du terrain contribueront à la réalisation d'un projet partagé, au service de l’intérêt commun, au service de tous, notamment des plus démunis et de ces classes moyennes dont le pouvoir d’achat ne cesse de décroître d’années en années.

Ce projet, co-écrit avec vous, s’attachera à apporter des réponses concrètes à notre jeunesse, nos familles, nos gramounes et personnes à mobilité réduite, souvent isolés, et confrontés, plus encore avec la COVID, à maintes difficultés.



Pour porter ce projet et le faire vivre, nous avons choisi Ericka Bareigts. Nous l'avons rencontrée et elle a porté un regard attentif à notre démarche. Elle nous a également convaincu par la force de son engagement en faveur d'un projet partagé pour les territoires et de solutions, nourries de l’intérêt général, adaptées aux attentes de la population.

Avec son expérience parlementaire et ministérielle, Ericka Bareigts nous paraît être cette cheffe de file capable de redonner du souffle à une institution en panne et engluée dans une mauvaise gestion des dépenses publiques. Aussi, nous appelons nos amis de toute La Réunion à voter pour Ericka Bareigts.



La Réunion est à une étape décisive de son histoire. Elle doit se reconstruire pour un mieux vivre adapté à notre temps, inspiré de nos traditions et de notre franche créolité. ENDEMIK apportera, avec force et énergie, sa pierre à l’édifice. Nous appelons les Réunionnais à l’engagement citoyen.

Ensemble, soyons acteurs de notre destin. Chères Réunionnaises, Chers Réunionnais, ENDEMIK compte sur vous. Vous pouvez compter sur nous.



Mickaël SIHOU - Président-Fondateur de ENDEMIK