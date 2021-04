Suite au communiqué de presse paru le 19 avril sur le projet NEO, le Kolektif Tamarin salue la volonté exprimée par Madame Bareigts, maire de Saint-Denis, de " n'abattre aucun des arbres classés ornant actuellement le littoral dyonisien ". C'est en effet l'un des objets du Kolektif Tamarin : préserver le patrimoine végétal existant. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

A ce sujet le collectif a été reçu par Madame Bareigts et reste en lien avec son cabinet. Plus que jamais mobilisé et sensible à la place des arbres en ville, le Kolektif Tamarin gardera un regard vigilant sur l’aménagement du Barachois dans le cadre du projet NEO.