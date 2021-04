Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Ce matin, Brigitte Adame et David Belda avec leur remplaçants Marina Ally Isse et Arnaud Huguet, ont déclaré officiellement leur candidature à la préfecture dans le cadre des élections départementales du 20 et 27 juin 2021 sur Saint-Denis 3 ! Ensemble, ces citoyens engagés dans les quartiers de La Trinité, Montgaillard, Saint-François, Le Brûlé, Bellepierre, La Source, Château Morange, La Providence, Les Camélias se positionnent dans le canton 11 de Saint-Denis 3.

