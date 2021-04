Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

A Saint-André, Vanessa MIRANVILLE a rencontré l'Association Insertion Environnement Réunion (AIER). Membre de Méti-Tresse, qui rassemble tous les acteurs des fibres végétales, l'AIER travaille le vacoa pour en faire de la vannerie et organise des ateliers et des chantiers d'insertion de plantation de fibres végétales. L'association ambitionne de valoriser le patrimoine naturel de La Réunion. Elle travaille donc étroitement avec les mairies de Salazie et de Saint-André pour ses différentes plantations (vacoa, choka, coco,...) et faciliter l'organisation de ses ateliers. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

