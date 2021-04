De décennie en décennie, La Réunion est confrontée de manière récurrente aux difficultés d'ordre économique et sociale à laquelle s'ajoute la crise sanitaire que nous traversons tous depuis plus d'un an maintenant.

Juste avant cette crise sanitaire, il y a eu la crise sociale, et le crie d’alerte des gilets jaunes, qui mettait en exergue des problématiques qui ne cesse de perdurer, tels que : le vieillissement de la population, la protection de l’enfance, l’éducation, la santé, l’accompagnement des personnes les plus défavorisées, les plus vulnérables, la question de l’agriculture et la dépendance alimentaire. La cherté de la vie et le pouvoir d’achat. Il est temps freiner ce retard cumulé en matière de développement social et. Humain.



Sur notre canton il y a beaucoup à faire, et la tâche est immense. Mais il est temps que les habitants du Sud-Est, de Saint-Philippe à Saint-Benoît, soient mieux considérés.

Nous un canton qui demeure malheureusement parmi les plus touché du département par le chômage et la pauvreté. Un canton, Principalement rural, qui manque cruellement de moyens, qui est toujours le parent pauvre du département, au détriment de ses habitants, et surtout des plus fragiles d’entre nous.

Nous voulons être acteur des décisions pour le développement de notre territoire.

Nous voulons que notre candidature sur le canton 8 de Saint-Philippe à Saint-Benoît 2 réconcilier la population à l’action politique. Depuis la crise des gilets jaunes, le manque de confiance aux politiques s’est accentué, laissant place à la méfiance. Il est primordial de retisser ce lien de confiance, afin qu’élu et citoyen se créent un avenir en commun pour les générations futures.

Il est donc essentiel de donner de la clarté aux citoyens face aux arrangements politiciens en vue des prochaines échéances électorales. Le peuple a besoin d’honnêteté et de repères, la transparence dans la gestion des deniers publics, et sur son utilisation.



Elus nous travaillerons avec l’ensemble des élus choisis par la population mais sur des bases claires à savoir économiques et sociales, dans l’intérêt général et non politicienne.

Au conseil départemental nous ferons bloque autour d’élus qui défendent les mêmes valeurs que nous et autour d’un projet au service de toute la population.

Nous appelons la population à se rassembler autour de notre candidature.



Eric Parlier, Titulaire (Sainte-Anne), Nadège Payet, Titulaire (Saint-Philippe), Gilbert Hoarau, Suppléant (Sainte-Rose), Laurence Payet, Suppléante (Sainte-Rose)