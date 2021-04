Sous la bannière " Saint-Pierre à coeur ", Imrhane Moullan en binôme avec Sylvie Voula, et leurs suppléants respectifs : Hubert Pétrel et Leslie Tamby, se présentent sur le canton n°21 à Saint-Pierre.

Ils ont à coeur un projet social, territorial et environnemental pour Saint-Pierre, notamment pour leurs quartiers : Terre-Sainte, Centre-Ville, Casabona, Ravine Blanche, Basse-Terre, Joli Fonds, Casernes, Bassin Plat, Bassin Martin, Ligne Paradis, ...

Ce sont de nouveaux visages qui incarnent le renouvellement de la classe politique, des femmes et des hommes issus de nos quartiers, intègres et volontaires, dotés d'une véritable capacité d'écoute de la population et proposant un programme humaniste basé sur 3 piliers : plus de proximité, plus de solidarité et de justice sociale, plus de protection de l'environnement et de développement durable !

Sylvie Voula est une mère de famille de 49 ans, une femme joviale dotée d'une fibre sociale forte, issue d'une famille de Gauche de Basse-Terre, résidant à Ravine Blanche, ouvrière de profession et figure connue du marché forain de Saint-Pierre.

Hubert Pétrel est un père de famille de 58 ans, originaire de Terre-Sainte et habitant à Ravine Blanche, un homme franc et sincère, d'une sensibilité de Droite, engagé et apprécié de tous, qui défend les valeurs essentielles de la Famille réunionnaise, agent technique et acteur associatif.

Leslie Tamby est une mère et jeune grand-mère de 37 ans, originaire de Basse-Terre et ayant vécu à Terre-Sainte, qui s'est toujours battue pour avancer et aider les autres, issue de la société civile, travaillant dans le secteur de la Santé (aide-soignante).

Imrhane Moullan est un cadre territorial de 40 ans, petit-fils d'un modeste commerçant, fils d'un employé communal et d'une institutrice, qui puise ses racines dans le centre-ville de Saint-Pierre où il garde ses centres d'intérêts familiaux, matériels et moraux, engagé politiquement au Centre-Droit et militant écologiste actif, membre