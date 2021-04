Dionysiennes, Dionysiens, Fervente défenseur contre les injustices, et militante engagée contre la corruption, j'ai décidé de me présenter sur le canton 10 (La Montagne, Bas de la Rivière, Centre-ville, Grande chaloupe) aux prochaines élections départementales, qui se dérouleront les 20 et 27 juin 2021. (Photo : Linda Poudroux)

Jeune femme de conviction, âgée de 39 ans, originaire du chemin neuf à la Montagne, j’ai toujours été volontaire pour ma ville, pour aider mon prochain, en m’impliquant dans différentes actions auprès des personnes âgées, des sans-abris, des sportifs, et des familles en situation de précarité.

Mes actions ont toujours été réalisées dans l’intérêt commun, et vous le savez. Au travers de mon parcours, j’ai pu observer et côtoyer la détresse, la lassitude, le désespoir, la colère, les inégalités et tout comme vous, j’ai envie aujourd’hui que l’emblème de notre pays retrouve tout son sens.

Le clientélisme, les effets d’annonce sans actions réelles, les promesses non tenues, les stigmatisations diverses, les affaires judiciaires liées à la mauvaise utilisation de nos déniés publics, voilà ce qui fait l’objet de l’actualité de notre département.

Notre canton mérite toute sa dignité, et qu’on lui apporte un nouveau souffle, une dynamique forte, avec de vrais projets de développement, où personne ne serait laissé pour compte. L’humain doit revenir au cœur de nos priorités, et nos droits doivent être une obligation plus qu’une option.

Avec votre confiance, je souhaite pouvoir accompagner efficacement les personnes en rupture du système (nos gramounes, et nos zenfans la kour). Avec vous, et pour vous, je souhaite être une force de proposition dans tous les domaines qui constituent les compétences du Conseil Départemental.

Avec vous je souhaiterais revenir aux valeurs ancestrales enseignées par nos " zarboutans ". Nos gramounes ont besoin de sérénité, nos parents d’assurances et les générations futures de sécurité. Pour donner une véritable orientation à nos jeunes, s’enrichir des compétences de nos pairs, est devenue une nécessité absolue. Valoriser les savoir-faire de chacun pour que notre département soit plus représentatif au-delà de nos frontières, est capital pour la préservation de notre identité.

Utiliser l’approche par la compétence pour mettre en lumière nos autodidactes, que nous pouvons aisément associer à l’excellence de nos étudiants afin de faire émerger des idées nouvelles, est aujourd’hui primordiale pour l’intelligence collective.

Accélérer la contribution de la population à l’épanouissement individuel et collectif, à l'équité sociale et au respect environnemental en y associant toutes les parties prenantes. Je m’engage à travailler pour les dionysiennes et dionysiens, pour les Réunionnais, afin qu’ils ne soient plus jugés comme une population entièrement à part, mais bien tels des insulaires aux spécificités particulières qui doivent être respectées.

Comme vous me l’aviez demandé, je suis candidate sans étiquette, pour un rassemblement massif autour de la solidarité, l’exemplarité, la démocratie participative, la probité, et la dignité.

Parce que vous en avez assez d’être abandonnés, méprisés, ne restez plus chez vous pour ce scrutin. Venez voter en masse pour vous reconnaître à travers ma candidature, et commencer à être aussi acteur de votre ville de demain.

Linda POUDROUX