Électrices, Électeurs, du Canton 7

Je me présente à vos suffrages à l'occasion du prochain renouvellement des conseillers départementaux dans le canton 7 de Saint-Benoît 1- La Plaine des Palmistes. Suite aux différentes consultations citoyennes sur le terrain, à la rencontre des administrés, des représentants des Associations, des responsables syndicaux, des experts sur les missions du Conseil départemental, notre programme a été co-construit avec"domoune" (Photo D.R.)

Je souhaite devenir votre représentant avec mon équipe afin de porter vos revendications, notamment :



• Défendre la cause des familles dans le besoin, des jeunes sans perspectives d’avenir, des personnes âgées isolées, des porteurs de handicap, des personnes fragiles et seules, des chômeurs, des mal-logés, les victimes de la politique actuelle. Il ne peut y avoir de justice sociale pour La Réunion sans une lutte implacable contre toutes les formes d’injustices et d’inégalités.

• Au Conseil départemental, je mettrai toute mon énergie et celle de mon équipe à instaurer de la prévention intense, soit de mener des actions sociales fortes en faveur des plus démunis, de la petite enfance, et contre toutes les maltraitances, particulièrement les violences intrafamiliales et conjugales.

• Promouvoir le développement économique car un autre avenir est possible pour notre propre canton et pour La Réunion.

• Dans le domaine agricole, de la petite entreprise et de l’artisanat, du transport et de l’énergie, les potentiels sont importants. L’objectif : Tendre vers l’autonomie alimentaire, l’autonomie énergétique et faire de La Réunion une île verte, écologique et respectueuse du développement durable.

• Mettre l’accent sur l’Éducation en intégrant l’Économie pour le développement des Cultures Réunionnaises sur tous ses aspects artistiques, cinématographiques, arts de rue, cirques, théâtre, cultuels, sans oublier le volet transmission intergénérationnelle.

• Militer pour la création d’un syndicat intercommunal, des 24 Communes de l’Ile, sur la partie Culture à l’instar du SIDELEC pour l’Énergie. Modalités à définir pour une culture partagée sur toute l’Ile, dans tous les quartiers.

• Le volet économique ne doit pas être en reste sur la partie maintien des activités professionnelles mais également sur l’innovation de nos talents dans la création de nouvelles entreprises sur notre territoire dans les domaines du tourisme, de l’agriculture, des biens et des personnes en proximité, des nouvelles technologies.

• L’Est ne doit plus être sacrifié au détriment des autres microrégions et ne plus être le parent pauvre des institutions du Département. Mettre en œuvre un plan de rattrapage et de rééquilibrage harmonieux conséquent en collaboration avec la nouvelle mandature.

• Faire le choix avec mon équipe pour une prise en compte d’une femme et d’un homme pour un seul un mandat électif, pas plus.

• Mettre en place des liens directs entre les électeurs et l’élu (e). Création de Conseil Consultatif Citoyen départemental et local. Création d’un observatoire des engagements en demandant un budget participatif à déterminer avec les nouveaux élus.. Assurer une permanence dédiée à la rencontre avec le public dans le canton.

Vous pouvez compter sur moi car je suis un homme d’engagement et fidèle. A 20 ans, en 1984, j’étais avec les lycéens et collégiens qui sont descendus dans la rue pour réclamer " La bourse aux boursiers et la cantine gratuite ". J’ai adhéré et milité dans plusieurs associations (d’éducation populaire, culturelle, sportive, parents d’élèves, Association de santé et de lutte contre le cancer, …).

A 24 ans, je me suis engagé en tant que Sapeur-pompier volontaire et cela pendant 20 ans. Je suis un progressiste. J’ai travaillé au sein de nombreuses institutions et exercé pendant douze ans des responsabilités à la mairie de Saint-Benoît en tant qu’adjoint, au Sidelec, au centre de gestion de la fonction publique territoriale et divers organismes. A aucun moment, je n’ai transigé sur mes convictions, sur les valeurs d’égalité, de solidarité et de liberté.

Je me présente à vous en tant qu’homme d’expériences, disponible et sans attache partisane. Dans la tradition de nos ancêtres, dans la continuité des hommes et des femmes qui ont marqué notre pays, je vous invite à construire ensemble une société de solidarité, d’égalité et de progrès.

Je reste persuadé de représenter avec mon équipe une alternative forte pour ces élections départementales dans le canton 7, pour faire avancer Saint Benoit et la Plaine des Palmistes. Issu du monde associatif, culturel et sportif, engagé depuis toujours dans la vie de la cité, je connais les attentes de nos compatriotes.

Nous sommes confiants pour cette échéance. Nous sommes " des gars et des filles la kour " qui se présentent à vous, surtout sûrs de notre proximité avec les habitants et du contrat de confiance déjà lancé sur le terrain.

Les citoyens attendent autre chose des représentants politiques, la confiance, l’honnêteté, le respect de la parole donnée, la vérité et notamment respecter les principes fondateurs de notre république.

Liberté Egalité Fraternité Laïcité Éthiques

J’insiste sur le volet éthique, car ce principe est une valeur fondamentale dans les prises de décisions que nous prenons aujourd’hui et que nous serions amenés à prendre lors de notre mandat. Une prise de position et ou une décision doivent être éthiquement partagées avec les citoyennes et citoyens.

Dominique Atchicanon

Séverine Marie

Angélique Marceline

Frédéric Chan King