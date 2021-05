Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

Les candidats Jean-Yves Langenier et Isabelle Erudel, avec leurs suppléants Patric Boitard et Emmanuelle Matséraka , appellent solennellement les électeurs et électrices du Port à se rassembler largement et à porter leurs suffrages sur leurs noms lors des prochaines élections départementales.

