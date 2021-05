C'est bien avec une équipe jeune et soudée, que nous nous présentons sur le canton 10 (Centre-Ville, Bas de La Rivière, La Montagne, Grande Chaloupe) aux prochaines élections Départementales.

Issus des différents quartiers de ce canton, nous avons choisi de nous unir afin de défendre des valeurs fondamentales, bien plus que les clivages traditionnels. Nous nous engageons pour ceux qui n’osent plus, qui ne croient plus à la politique et qui ont besoin de renouveau, avec de nouvelles ambitions.



- Farid Mangrolia (Ex LREM) : Petit commerçant, né au Centre-Ville de Saint-Denis, là où il a grandi, marié et papa de trois garçons, vient en aide aux très petites entreprises de La Réunion. Dirigeant d’un club de Futsal, libre et déterminé à porter la voix de ceux qui ne se retrouvent plus dans cette politique et qui ont besoin de renouvellement. Dans cette démarche, vous demande de lui faire confiance pour Agir avec bon sens.



- Linda Poudroux (Ex Gilets Jaunes) : Défenseur contre les injustices, militante engagée contre la corruption, elle n’a pas oublié d’où elle vient, elle souhaite juste apporter sa pierre à l’édifice autrement. Femme de conviction de 39 ans, originaire de la Montagne, elle a toujours été volontaire pour sa ville, en s’impliquant bénévolement dans des actions pour les personnes âgées, les sans-abris, les sportifs, et les familles en situation de précarité.



- Lino Rasolonirina (Sans étiquette): Fondateur du Lino Comedy, 42 ans comédien, célibataire sans enfant. Il a vécu 20 ans au chaudron à Saint-Denis, et il a à son actif plus de 20 années carrières dans le Téat La Kour. " Pourquoi je suis suppléant pour les départementales ? Je suis porteur de handicap et je viens d’un quartier populaire et avec mon expérience auprès de toutes les couches de la population il était temps pour moi de m’engager "



- Béatrice Léard (Sans étiquette): Mère au foyer de 43 ans avec 4 enfants.

Habitante du quartier Bas de la rivière jusqu'à ses 20 ans, puis du Quartier Petite Île jusqu’aujourd’hui, connaît les difficultés que peuvent rencontrer les mères de famille. Elle a décidé de rejoindre le binôme MANGROLIA / POUDROUX pour la transformation du canton. " Je crois en leurs engagements, et en leurs capacités de pouvoir répondre aux attentes de la population. Je souhaite sincèrement qu’ensemble, nous puissions effectuer ce changement de cap que la population attend depuis si longtemps ".