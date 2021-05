Dans le cadre des élections régionales à venir, je salue les efforts qui ont été fournis par chacun pour arriver à cette union de la Droite et du Centre, que j'ai toujours appelé de mes voeux. Tout le monde connait le lien particulier que j'ai avec Didier ROBERT, dont j'ai été le 1er vice-Président pendant presque 7 ans. Au delà de l'affectation que je lui porte, j'ai la conviction qu'il reste la personne la plus apte à diriger la Région Réunion, au regard du travail qu'il a mené depuis 2010.

Certains sont adeptes de la manipulation et de la mauvaise foi, cela fait partie évidemment du jeu politique. Mais en ce qui nous concerne, la réalité parle d’elle-même. Que ce soit en matière de Continuité territoriale, d’aide aux étudiants, aux jeunes et aux demandeurs d’emploi, d’accompagnement financier des communes, de soutien au monde économique ou de développement des Grands chantiers, la majorité régionale a beaucoup fait pour les Réunionnais(es) au cours de ces 11 dernières années.

C’est sous l’impulsion du Président Didier Robert que La Réunion est devenue cette région dynamique, reconnue de tous. Que La Réunion est devenue le territoire d’outre-mer le plus équipé et le mieux doté par la France et l’Europe.

Nous en convenons tous, la crise sanitaire a bouleversé nos habitudes et notre quotidien. Dans ce contexte très particulier, nous devons aujourd’hui proposer un projet qui tienne compte des nouvelles priorités des réunionnais, notamment en matière de sécurité sanitaire, de cohésion sociale, de préservation des emplois et du pouvoir d’achat. Pour porter cette nouvelle ambition, je fais entièrement confiance à Didier Robert, un homme de parole, engagé et qui n’a jamais fui ses responsabilités.

A Sainte-Marie, où je suis toujours sur le terrain avec mon équipe et mes militants, je reste le premier soutien de Didier Robert. Je compte bien continuer le travail, en allant également dans les autres communes, auprès de nos partenaires politiques, de nos sympathisants et de la population, pour défendre notre bilan et créer la plus large adhésion à cette liste d’union conduite par Didier Robert, qui a mon soutien le plus total