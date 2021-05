Je suis très heureux de vous annoncer ma candidature pour les prochaines élections départementales sur le canton 4 Saint-André 1. Je serais en binôme avec Marinette ATCHICANON. Marie Suzette ANDICHY et Nicolas SINASSY sont nos suppléants. 1 Coeur 1 Personne 1 Mandat. Changeons les choses ensemble !

Aujourd’hui la population ne croit plus au politique et ne parte plus voter. Pour elle, la politique est sale et que la majorité des élus sont des menteurs. Nous sommes d’accord avec elle mais si nous ne faisons rien pour que ça change, alors rien ne changera, les mêmes élus seront réélus encore et encore.

Etre conseiller départementale, pour nous c’est juste un titre qu’on va utiliser pour mettre œuvre un écosytème départemental afin qu’on puisse, à la fois relancer l’économie avec nos 3 axes, créer de l’emploi, lutter contre les inégalités et la précarité, s’autoproduire en énergie et s’auto-alimenter avec des produits bio.

Nous souhaitons améliorer le cadre de vie des habitants du canton 4, pour cela il est important de penser à sa santé et son hygiène de vie.



Notre axe 1, c’est l’insertion au service de la société et sa santé

Nous souhaitons dans 1er temps, la création d’une Maison Départementale de la Santé et du Bien-Être.

Cette Maison Départementale de la Santé et du Bien-Être regroupera : Un centre de rééducation (Balnéothérapie, piscine...), une salle de méditation et de Yoga, une cafétéria qui sera un lieu d’échanges en toute convivialité, une salle de sport accessible à tous, une institut de massage et de bien-être.

Il y aura également tous les acteurs du paramédicaux (Ostéopathe, acupuncture..). Des actions de sensibilisations, préventions et la formation sur le développement personnel seront mises en oeuvre pour de prévenir contre les maladies (AVC, Cancer, Endométriose, Diabète, hyper-tension...). Sensibiliser l’importance de notre alimentation de notre santé.

Dans un second temps, nous souhaitons la création d’une Maison Départementale de la 2éme Chance. Aujourd’hui en 2021, Il est inadmissible qu’il y est encore autant de sans abris, des femmes, des hommes, des enfants qui sont battus ou qui subissent des violences et abus sexuelles. On ne nait pas en étant sans-abris, on le devient suite à une situation qu’on n’a pas su surmonter. Lorsqu’on tombe amoureuse, on ne pense pas une seule seconde que cet amour peut se transformer en enfer. La Maison Départementale de la 2ème chance permettra d’accueillir et soutenir également des personnes addictes (Drogue..). Un projet professionnel d’insertion individuel sera mise en oeuvre pour les aider à surmonter et recommence une nouvelle vie.

Et pour finir sur notre 1 axe, nous souhaitons la création de projets d’insertion, tels que, une épicerie Solidaire, un pôle administratif et social ( avec une antenne de la MDPH), des contrats civiques pour aider et accompagner des personnes agées et la mise en oeuvre des tournois (football, handball, volley..) entre les différents quartiers du Canton 4.

Les projets seront portés par les associations du quartier ou par l’association départementale pour l’insertion, l’emploi et la formation, que nous créerons une fois élus.

Notre axe 2 c’est le développement durable au service de l’économie

Tout d’abord, nous aborderons La Loi sur la transition énergétique. Cette loi vise à mettre en place des mesures concrètes en faveur de la transition énergétique, en préparant l’après pétrole et en établissant un modèle énergétique durable et performant pour faire face aux enjeux d’approvisionnement en énergie, à l’épuisement des ressources, à l’inflation et aux exigences liées à la protection de l’environnement.

C’est pour cela que nous souhaitons la création deux usines de fabrication et de transformation des déchets organiques (déchets verts...) en GAZ NATUREL pour alimenter les ménages et des déchets plastiques en CARBURANT BIO pour faciliter nos déplacements. Cela augmentera le pouvoir d'achat des réunionnais.

Ensuite concernant l’agriculture Bio, nous souhaitons accompagner les agriculteurs vers une production bio pour alimenter les collèges, la maison départementale de la 2ème chance, la maison départementale de la Santé et du bien-être.

En 1980, on a commencé à produire le riz à la Réunion, en 2021, avec l'évolution et la modernisation, Il est tant de produire le riz pour notre propre consommation.

Nous souhaitons également la mise en place des projets d’insertion, tels que une ferme des Abeilles pédagogique, un jardin pédagogique et solidaire, des Ateliers Chantiers d’Insertion ( Espaces verts, artisanaux, culturelles) et une ressourcerie.

Et pour finir sur l’axe 2, nous souhaitons la création d’une régie départementale pour la gestion de l’eau potable afin de réduire les factures d’eau sur le canton 4.

Notre 3ème axe est de donné un sens à son éducation.

C’est enseigné le développement personnel aux collégiennes et collégiens afin d’acquérir la confiance et l’estime de soi. Expliquer l’importance d’avoir une vision, une détermination pour atteindre leur objectif afin d’obtenir le meilleur de soi. Créer une cellule d’aide et de soutien pour l’accompagnement des parents pour éviter le décrochage scolaire.

Lutter contre les inégalités alimentaires et de réussite. Création des agents de médiation et de sensibilisation contre les drogues, les MST et le harcèlement scolaire.

Création des agents de sécurité devant les collèges. Et surtout contribuer au bien-être de la population, savoir leur priorités et surtout instaurer une relation de confiance, car au jour d’aujourd’hui le peuple ne fait plus confiance, à nous de leur donner cette occasion main dans la main pour combattre et réussir l’avenir de nos enfants.

Pour conclure, nous souhaitons grâce à notre candidature et notre projet de cœur, redonner de l’espoir à la population de croire à la nouvelle génération politique. Notre candidature est à l’image de notre slogan, 1 cœur 1 personne 1 mandat. Et pourquoi la fleur de Lotus sur notre programme ? Si la fleur de lotus peut pousser et s’épanouir dans un milieu hostile, alors nous aussi nous pouvons réussir et s’épanouir en améliorant le cadre de vie des habitants du canton 4.

Votez et faites voter

Marinette ATCHICANON et Jovanny GOVINDIN

" 1 Cœur 1 Personne 1 Mandat ",

Changeons les choses ensemble !