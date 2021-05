Portoises, Portois, Chères amies, chers amis, beaucoup connaissent mon engagement pour le Port, pour sa population... l'engagement d'une vie.

Il y a quelques temps, avec mon groupe politique, nous avons pris la décision de proposer aux Portois une alternative. Elle se veut la plus constructive possible. La détresse des familles engendrée par une précarité constante, la crise de confiance (Gilets jaunes) ainsi que la fracture grandissante entre la population et ses représentants nous ont amenés à faire bouger les lignes.

Nous prenons ainsi les devants pour proposer aux Portoises et aux Portois un autre chemin : - Des élu(e)s, au contact des réalités quotidiennes en action concrète, s’émancipant de la simple quête de représentation.

- Un groupe politique ne courant pas derrière les mandats mais en constante mobilisation pour incarner l’alternative.

C’est mon quotidien, en tant qu’élue de l’opposition à la mairie du Port et en tant qu’assistante sociale de profession.

Mon équipe et moi-même participons chaque jour à la vie Portoise et tendons à apporter des solutions concrètes aux problèmes tout aussi concrets auxquels sont confrontées les personnes dans leur vie quotidienne.

C’est notre engagement, c’est comme cela que nous concevons la chose politique. La politique c’est autre chose que la conquête d’un pouvoir. C’est principalement se mettre au service de la population.

Les élections départementales et régionales qui vont avoir lieu en juin prochain se déroulent dans un contexte sanitaire qui met chacun face à ses responsabilités.

Mon équipe et moi-même avons pris la décision de ne pas briguer d’autres fonctions, d’incarner les valeurs de proximité que nous portons. Il est un temps pour chaque chose et notre vœu est d’être utile là où il y a nécessité, au plus proche des familles et des personnes.

C’est donc avec fierté et détermination que nous poursuivons le chemin engagé, au plus près de la population pour que, ensemble, nous traversions les tempêtes et que les beaux jours reviennent pour la population, pour l’avenir du Port.

Merci pour votre soutien constant et votre confiance.



Firose Gador, Conseillère municipale

Pour le Port Dobout