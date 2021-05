Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le décor est désormais planté. Il y a celles et ceux qui partent en solo à Gauche et celui qui a pu faire l'union à Droite. La nouvelle n'est une surprise pour personne. En effet, Didier Robert l'actuel Président Conseil Régional qui vient d'annoncer, qu'il briguera à un troisième mandat à la tête de la pyramide inversée avec une union de la Droite et du Centre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

