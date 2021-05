Moment fort de notre vie locale, le scrutin pour élire vos conseillers départementaux se déroulera les 20 et 27 juin prochains. Notre binôme, composé de Jennifer Labenne et Sharif Bemat, avec leurs suppléants Julia Abraham et Damien Marinier, a pour ambition de donner un nouvel élan aux quartiers de la Ravine des Cabris, Bois d'Olives, Pierrefonds, Ligne des 400, Ligne des Bambous et Condé Concession (canton 20, Saint-Pierre 1).

Au-delà des clivages, le projet que nous portons propose des solutions concrètes, en cohérence avec les besoins et les préoccupations quotidiennes des habitants du canton et de Saint-Pierre.

C’est le moment de faire de la politique en conscience : croire en l’opportunité de faire mieux et d’aller plus loin. Dans notre volonté d’agir ensemble, nous prenons des engagements : plus de proximité, plus de solidarité et de justice sociale, et plus de protection de l’environnement.

Pour nous, faire de la politique, c’est veiller sans cesse à la préservation de l’intérêt général, en faisant réussir chacun dans un projet collectif qui n'exclut personne de la longue et patiente marche vers le succès durable et une vie plus agréable. Nous avons tous, Saint-Pierre à cœur !