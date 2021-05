L'instance nationale de l'Exécutif de Génération Ecologie a décidé d'apporter son soutien à Sylvie Moutoucomorapoulé et à Mickaël Boyer. Le binôme de Demain Se Décide Aujourd'hui - DSDA présent aux élections départementales sur le canton 5 - Saint-André 2 aura ainsi l'appui du mouvement écologiste.

Dans son action citoyenne et en tant qu’élue, Sylvie Moutoucomorapoulé a toujours eu à cœur de s’engager pour le Vivant, le Climat, la Transparence, l’Ethique, les Solidarités et le Renouvellement de la classe politique. C’est donc tout à fait naturellement que la candidate du mouvement DSDA bénéficie du soutien de Génération Ecologie puisque les valeurs et les combats qu’elle mène correspondent exactement à ceux portés par les écologistes.



Vice-présidente du Parc National, représentante régionale à la Réserve Marine et élue en charge de la création de l’agence régionale de la biodiversité, Sylvie Moutoucomorapoulé a mis la préservation de l’environnement au cœur de son engagement politique. Ses actions militantes en faveur des plus démunis et du Zéro Déchet prouvent que cette femme de loi saint-andréenne a pleinement conscience des urgences écologiques, climatiques et sociales sur notre territoire.

Elle s’est particulièrement illustrée dans son combat en faveur du bien-manger avec son projet d’alimenter les cantines de nos établissements scolaires avec une nourriture saine, locale et issue de l’agriculture biologique pour la bonne santé de nos enfants.

Par ailleurs, elle a bataillé ferme contre la réintroduction dans nos champs des néonicotinoïdes, ces puissants insecticides tueurs d’abeilles, véritables poisons pour les sols, la ressource en eau, la biodiversité et la santé humaine.



A ses côtés, Mickaël Boyer, ingénieur dans le secteur de l’eau – compétence essentielle du Département, dispose de toutes les qualifications nécessaires pour travailler à l’anticipation des effets dévastateurs du réchauffement climatique dans l’Est (sécheresses et autres intempéries).



Dans un contexte de crise sanitaire, les électrices et les électeurs saint andréens, conscients de la gravité des enjeux climatiques, écologiques, démocratiques et sociaux de leur canton, seront trouver en Sylvie Moutoucomorapoulé et Mickaël Boyer un binôme capable de répondre à leurs attentes.



Vincent Defaud, membre du Conseil Exécutif de Génération Ecologie, chargé des Outre-mer, Référent Génération Ecologie La Réunion