Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

J'ai défendu hier jeudi 6 mai dans l'hémicycle, en ma qualité de premier signataire, le projet de loi Garantie d'emploi. Alors que cet ambitieux projet combat le chômage de masse, la pauvreté et les souffrances inhérentes, la République en marche a refusé d'en débattre et a éjecté le texte avant même le vote. La politique du gouvernement est celle d'une répartition des richesses entre les riches, nous proposions plus de justice sociale, c'est un refus catégorique de la République en marche. Macron s'obstine à être le président des riches.

