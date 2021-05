Monsieur le Préfet, depuis le début de la pandémie, commerçants, restaurateurs, gérants d'enseignes implantées au sein des galeries commerciales, et hôteliers doivent composer avec des mesures extrêmement restrictives.

Durement impacté par plus de cinq mois de fermeture entre le premier confinement de 2020 et aujourd’hui, le secteur de la restauration et du tourisme représente plus de 15.000 emplois directs et 25.000 emplois indirects à la Réunion dont 8.000 emplois générés par le seul domaine de la restauration. Pour le secteur du commerce et des services, ce sont plus de 2.500 salariés directs qui sont touchés de plein fouet.

Au-delà, c’est toute une chaîne d’emplois indirects (production, blanchisserie, entretien et nettoyage des locaux...) qui est impactée, avec une perte significative de pouvoir d’achat et de perspectives pour l’ensemble de salariés.

Malgré ces mesures de plus en plus drastiques, les taux d’incidence relevés sur l’île demeurent toujours à des niveaux élevés et ont même tendance à augmenter ces derniers jours.

La majeure partie des clusters est, depuis un an, relevée sur les lieux de travail, entreprises et administrations, et dans la sphère privée. Dans ce contexte, maintenir les restaurants fermés, c’est contraindre l’intégralité des salariés des entreprises et des administrations à déjeuner dans des lieux souvent non adaptés à la situation actuelle et soumis à des protocoles sanitaires compliqués à faire respecter. Une situation qui si elle perdure, augmenterait le risque de propagation de la maladie.

Dans les restaurants à l’inverse, des protocoles clairement définis ont montré leur efficacité, puisqu’aucun cluster n’est à relever dans ce type d’établissement. La gestion des espaces, des flux et des mesures sanitaires y est maîtrisée, la traçabilité des clients assurée par des cahiers de suivi.

Ainsi, la réouverture complète et rapide des restaurants permettrait à la plupart des salariés de bénéficier d’une offre de services contrôlée à l’heure du déjeuner et donc une limitation de la propagation du virus, tout en soutenant la filière au sens large durement touchée de ce secteur



Maintenir la fermeture des commerces des galeries marchandes des centres commerciaux, c’est entraîner une concentration de la clientèle vers ces mêmes enseignes de Centre Ville autorisées à ouvrir et donc générer des flux plus importants de population avec le risque de propagation du virus. En outre, la circulation routière, déjà compliquée à La Réunion, s’en voit fortement densifiée compte tenu de l’application du couvre-feu.

Afin de rester dans la droite ligne de la stratégie locale de lutte contre le SARS-CoV-2, nous devons poursuivre l’adaptation des mesures dictées par le national pour les rendre efficientes compte tenu des spécificités de notre territoire.

Je vous demande donc, Monsieur le Préfet, de bien vouloir étudier la possibilité d’une réouverture rapide des restaurants, dans leur intégralité, et des commerces situés dans les galeries marchandes des centres commerciaux.

Et ce, d’autant plus que les fêtes du mois de Mai, sont une période cruciale tant pour le secteur économique que pour les familles réunionnaises. Enfin avec les risques d’entrée du variant Indien sur notre territoire, nous devons mobiliser l’intelligence collective pour assurer aux Réunionnaises et aux Réunionnais une liberté de mouvement sécurisée et de consommation dans des espaces maîtrisés à l’intérieur de nos frontières géographiques.

Pour cela, il est impératif de protéger notre île, sans assouplir les modalités d’entrée sur le territoire avec maintien des motifs impérieux et septaine obligatoire. Je reste disponible pour échanger sur ces différents points avec vous.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de ma haute considération.