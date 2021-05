Les faits. Le 22 avril, après 8 heures d'audience, le parquet a requis contre Didier Robert 15 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inégibilité. Le verdict doit être rendu le 22 mai. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le débat continue en dehors du tribunal. Le soir-même, il publie un communiqué dans lequel il souligne : " A aucun moment, je n’ai voulu contourner la loi, c’est pourquoi je conteste les infractions qui me sont reprochées ". Et, le 2 mai, en homme irréprochable et en candidat normal, il annonce ses soutiens politiques.

Le message est clair. Pas sûr que cette instrumentalisation du politique soit suffisante pour lui éviter la sanction judiciaire.



Ary YEE CHONG TCHI KAN