Vous représenter, librement. Chères citoyennes, chers citoyens, nous nous engageons aujourd'hui, pour vous et avec vous, avec l'ambition de donner un nouvel élan citoyen à notre démocratie et d'améliorer la représentativité des citoyens, en portant votre parole et en défendant au mieux vos intérêts dans nos institutions.

Nous sommes des femmes et des hommes de terrain, ayant perpétué nos actions au plus proche de vous, en dépit du contexte difficile que nous traversons. Cette situation a eu pour impact d’amplifier les problématiques déjà présentes sur nos territoires. Dans nos communes de Trois-bassins et de Saint-Leu, l'isolement des personnes les plus fragiles s’est accentué et la fermeture d’un grand nombre de commerces a conduit des familles à la précarité. Aussi, des problématiques telles que :

• l’isolement des personnes âgées,

• les routes non sécurisées et peu éclairées ,

• le manque de points relais pour l’accès aux services du département (personnes âgées, assistance sociale…)

• le manque de soutien des dynamiques sportives et associatives dans les quartiers ; ont créé une rupture entre le département et ses administrés.

Les cours à la maison ont aussi augmenté les disparités de niveaux entre nos enfants puisque les familles ne sont pas dotées de moyens équitables pour faire face à ce nouveau challenge de l’éducation numérique. Le besoin de services de proximité adaptés à nos territoires est un axe primordial à développer pour notre département de demain.

Changeons la dynamique actuelle de nos communes et de notre canton. Mobilisons-nous afin de dessiner librement notre avenir.

C’est avec notre désir d’engagement et nos convictions de changement que nous souhaitons aujourd’hui vous faire part de notre candidature sur le canton 14, pour les élections départementales de Juin 2021. Notre présence auprès de vous et nos actions de proximité nous ont permis de construire avec vous un programme qui vous ressemble, adapté à nos territoires et composé de mesures concrètes. Notre engagement consistera à vous représenter chaque jour dans une mandature plus humaine, fondée sur l’écoute et l’entraide.

C’est sur ce principe que nous vous appelons à soutenir notre équipe composée de Karim JUHOOR et Dominique PAYET, ainsi que Didier FOS et Sweety AMASSY, remplaçants.

Nout kanton, par nou minm, pou nou minm