Ce dimanche 9 mai 2021, une manifestation familiale et bon enfant s'est tenue à Manapany, devant les grilles des Jardins fermés depuis le 13 mai 2020, manifestation déclarée par Greenpeace Réunion, en partenariat avec le Collectif des Usagers des Jardins de Manapany, l'association Les 3peaks et Attac Réunion. (Photo d'archives)

Sur les stands, la 100 aine de Réunionnais de toute l’île qui avait fait le déplacement jusqu’au Ti coin Charmant, a pu s’informer dès 10h sur les projets touristiques qui menacent la biodiversité et la qualité de vie des habitants et visiteurs de la superbe baie de Manapany, commune de St Joseph.

Ils ont aussi pu signer la lettre rédigée par le Collectif des Usagers des Jardins de Manapany adressée au Préfét de la Réunion, M. Jacques Billant, ainsi qu’au Procureur de la République, Mme. Calbo, leur demandant d’intervenir pour qu’un dialogue s’établisse avec la Mairie de St Joseph et son maire, M. Patrick Lebreton (210 lettres déposées en Sous Préfecture et au Tribunal de St Pierre), ainsi que la lettre de demande de réunion publique qui atteint à ce jour 8 500 signatures.

Ils ont aussi pu remplir l’enquête publique alternative que le Collectif a créé après avoir découvert que le rapport de l’enquête publique menée du 4 janvier au 5 février 2021 par Mairie, dont les conclusions sont favorables aux projets voulues par la Commune, alors que les citoyens qui se sont exprimés sont majoritairement contre. Manapany zordi, Manapany domin..., l’enquête publique parallèle est disponible sur la page fb du Collectif !

Notre gecko vert, Phelsuma inexpectata, espèce en voie d’extinction critique qui ne vit que dans notre quartier, a fait plusieurs apparitions remarquées, comme pour fêter la Fête de la Nature, évènement européen, qui se déroule du 8 au 12 mai dans notre département !

Nos prochaines actions ?

- l’association les 3 Peaks et le Collectif diffuseront tous les dimanches à 19h, sur leurs pages fb, à partir d’aujourd’hui, 9 mai 2021, les vidéos des performances réalisées par les artistes dans le Manapany festival 3ème vague, premier festival de 24h de musique live en 2.0 qui s’est déroulé le 19 et 20 décembre 2020 : ce rendez-vous hebdomadaire programmé sur 32 semaines, permettra aux amoureux de la musique vivante de patienter en attendant de réécouter à nouveau des concerts dans les Jardins !

- le Collectif des Usagers des Jardins de Manapany quand à lui ira à la rencontre des Réunionnais, pour continuer à informer sur ce qu’il sait des projets municipaux qui bétonneront irrémédiablement le Ti coin charmant. Rendez-vous donc très vite sur les marchés, les brocantes et les évènements de l’île (infos sur la page fb) !

Un an après la fermeture des Jardins, un an après que le permis de construire du " Manapany bay " hôtel 4*, ait été planté, la " convergence des propositions alternatives pour Manapany " croit encore et toujours qu’un dialogue est possible avec la Mairie de Saint-Joseph, afin que les projets de développement touristique et économique communaux se fassent en concertation avec les riverains et les citoyens réunionnais et que les Jardins de Manapany, bien commun à tous, soient rapidement à nouveau ouverts au public.

Le Collectif des Usagers des Jardins de Manapany