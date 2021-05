Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 14 heures

Dans notre mémoire imaginaire nimbée d'âmes en errance, résonne le cliquetis obsédant des chaines de femmes et d'hommes arrachés à leur terre ancestrale et plongés dans la noirceur humide et fétide des vaisseaux négriers

Dans notre mémoire imaginaire nimbée d'âmes en errance, résonne le cliquetis obsédant des chaines de femmes et d'hommes arrachés à leur terre ancestrale et plongés dans la noirceur humide et fétide des vaisseaux négriers