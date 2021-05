Dans la fidélité à nos valeurs et à notre sensibilité de socialistes, nous appelons les Réunionnaises et les Réunionnais à se rassembler autour de la candidature de Mme Huguette Bello à la présidence de la Région. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Sa démarche et son projet nous semblent le mieux convenir à ce qu’il faut pour la Réunion. Mme Bello n’a jamais varié dans ses convictions et ses valeurs. Elle a mené bien des combats pour les femmes et les plus démunis. Elle a l’expérience requise pour diriger une grande collectivité.



Son projet témoigne d’une vision de l’avenir (“Une Réunion réunionnaise dans le cadre de la France et de l’Europe”) et trace les grandes lignes d’un programme de véritable changement : reconnaitre La Réunion en tant que telle, promouvoir une économie plus productive, une Réunion solidaire, durable, ouverte au monde ; une nouvelle gouvernance pour une plus grande efficacité des politiques publiques ; remettre la justice, l’équité, l’intégrité, l’intérêt général au cœur de l’action publique...



C’est pourquoi nous appelons les Réunionnaises et les Réunionnais à se mobiliser les 20 et 27 juin “pour donner à la Réunion sa chance et aux Réunionnais une espérance”.