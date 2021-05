C'est avec une certaine fierté que Vanessa MIRANVILLE et ses colistiers ont déposé, ce matin, à la Préfecture, la liste de CREA pour les régionales de juin 2020. L'étape est en effet symbolique pour le jeune mouvement politique local, né à l'occasion des municipales de 2014 : le dépôt de la première véritable liste citoyenne, pour une élection régionale à La Réunion, sous le nom " Et Maintenant, osons ! ".

Cette liste est composée de Réunionnaises et Réunionnais engagés au quotidien pour La Réunion et pour l’intérêt commun (voir composition de la liste en PJ). Respectant la parité, elle contient autant de femmes que d’hommes, dont les visages ont été révélés au public en avril dernier (Annexe 1 sur une présentation des 11 premiers colistiers). La sélection des colistiers a été réalisée à l’occasion d’un processus démocratique où chaque postulant a eu l’opportunité de présenter et défendre sa candidature devant un jury citoyen.

" Notre force est notre indépendance et autonomie vis à vis des partis politiques classiques. Nous proposons une vision et un projet ambitieux mais réaliste, avec des réponses fortes et immédiates, face à la situation exceptionnelle que nous connaissons,tout en préparant l’avenir. Nous invitons tous les Réunionnais à voter pour notre projet pour La Réunion dès le 20 juin prochain ", conclut Vanessa MIRANVILLE.