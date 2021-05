Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 59 minutes

La majorité régionale sortante est décidément championne des projets non terminés, non aboutis par manque de rigueur et de compétences. Alors que La Réunion est déjà la risée à cause de la livraison d'une demi-route non praticable la plus chère de France, nous sommes désormais pointés du doigt pour notre stratégie énergétique bancale.

