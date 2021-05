Fidèle à ses principes - Intégrité, ethique en politique, respect de l'humain dans un environnement protégé, mieux-vivre pour toutes les générations - La Voix Du Citoyen se joint à Jean Pierre Marchau sur la liste " Nouvellement Ecologistes ".

La LVC est un mouvement de citoyens en action qui s’engagent pour un véritable changement sociétal en faveur de toutes les générations :

- le respect de l’humain et de la nature doit être au centre des politiques publiques

- l’ethique et l’Intégrité doivent être exigées en politique

- la lutte contre la fraude électorale doit être une réalité

- la démocratie participative doit prendre son envol

- une réelle parité active doit pouvoir s’exprimer

- une vie plus saine favorisant la bonne santé de tous

La Voix du Citoyen " LVC ", fidèle à ses valeurs, sera bien présente et active pour un développement humaniste de La Réunion.

Citoyens de convictions, intègres, très engagés dans l’hospitalier et la défense des fonds publics, Isaline Tronc et Anthony Taochy, représenteront la LVC au sein de la liste " Nouvellement Ecologistes ".

Isaline Tronc :

Native de Saint-Pierre, habitant à L’Etang-Salé, 47 ans, mère de 3 enfants

Juriste de formation (droit public, fonds européens, coopération régionale)

Attachée territoriale, attachée d’administration hospitalière

Présidente d’une association qui accompagne les victimes de harcèlement dans leurs démarches

Secrétaire générale adjointe d’un syndicat défendant un service public hospitalier de qualité

Impliquée dans la lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics

Concernée par la protection animale

Conseillère municipale de l’opposition à L’Etang-Salé

Antony Taochy :

Habitant à L’Etang-Salé, 31 ans, Père de 2 enfants

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)

Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture (DEAP)

Membre du bureau de la commission des soins infirmiers, rééducation et médico-technique du CHU

Président de l’association des parents d’élèves (APE) école Roche Carangue – Etang Salé les Bains

Parent d’élèves - école maternelle et primaire de l’Etang Salé les Bains

Président d’une association pour l’enfance, la famille et la jeunesse

Secrétaire d’une structure de petite enfance (MAM)

Impliqué dans le développement, l’épanouissement, la sécurité, la socialisation et la prévention de nos enfants

Concerné par la lutte contre les stéréotypes de genre et l’égalité entre les femmes & les hommes

Colistier sur la liste LVC menée par Mathieu Hoarau aux municipales de L’Etang-Salé

21 ème colistier sur la liste " Nouvellement Ecologistes ".

Partageant la préoccupation commune sur l’urgence écologique, dont les conséquences sanitaires sont déjà une triste réalité, Antony Taochy et Isaline Tronc, professionnels du domaine hospitalier, s’engagent à mettre leurs compétences, leurs expériences et toute leur énergie de citoyens en action en faveur du respect de l’humain et de la nature.

Notre démocratie n’existe que si on la pratique … Les 20 et 27 juin 2021, votons !

NB : Au regard des très nombreuses irrégularités rencontrées à L’Etang-Salé entachant le scrutin du 28 juin 2020 (bourrages d’urne, anomalies de signatures, procurations non conformes,...), la LVC attire l’attention des autorités publiques sur l’importance d’une surveillance renforcée du déroulement des opérations électorales.

La LVC appelle les citoyens souhaitant contribuer à cette surveillance, à prendre contact avec elle pour participer à la tenue de bureaux au 0693 822 679 ou sur la page Facebook : La Voix du Citoyen.

La LVC organisera des sessions de sensibilisation/formation pour les citoyens bénévoles qui souhaitent s’engager à la défense de la démocratie en tenant des bureaux de vote. Rejoignez-nous !