Devant l'impossibilité de manifester physiquement, suite aux différentes interdictions prononcées par le ministre de l'intérieur, NOUS , membres de Réunion Palestine et du Mouvement Réunionnais Pour la Paix, voulons par ce courrier apporter notre soutien au peuple Palestinien (Photo AFP)

Le 15 mai, le monde entier commémore les 72 ans de la Nakba qui correspond à l’expulsion de 800 000 Palestiniens de leur terre lors de la création de l’Etat d’Israël. Cette année, la situation s’est aggravée avec la colonisation de Jérusalem-Est et la destruction des habitations palestiniennes. Les réactions de la résistance palestinienne sont violentes et l’armée israélienne bombarde, entraînant des morts chez les civils. Ce 15 mai 2021 la Nakba prend littéralement son sens de dépossession, car aujourd’hui on leur retire en plus le droit de vivre.

Le Conseil de Sécurité de l’ ONU doit se réunir ce dimanche pour examiner la situation. La session a été demandée par la Tunisie, la Norvège et la Chine. Le silence de la diplomatie française est assourdissant.

Nous, membres de Réunion Palestine et du Mouvement Réunionnais Pour la Paix, souhaitons que la France dénonce la colonisation de la Palestine et exige que le premier ministre israélien mette fin aux exactions de sa police et de ses alliés extrémistes.

Enfin, nous appelons la population réunionnaise à avoir une pensée solidaire pour la population palestinienne colonisée et meurtrie.

Pour Réunion-Palestine

Daniella Schussler

Pour le Mouvement Réunionnais Pour la Paix

Nathalie Ethève-Merlac

Julie Pontalba