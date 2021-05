Après la fermeture du service de chirurgie infantile du CHU Sud suivi par la fermeture du service grands brûlés, unique service grands brulés de l'océan indien, c'est autour du service urologie du CHU Nord de fermer sans réelle concertation, sur une décision arbitraire prise à l'issue d'un rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales.

Pourtant, ce service accueille plus de 2 000 patients . Il répond à un réel besoin des populations. Au-delà de la non-réponse aux besoins de la population nécessitant ces soins urgents, se profile la fermeture de ce service qui va mettre en péril le reste de la structure hospitalière, avec également le risque à terme de la perte définitive de spécialistes car l’administration est dans l’incapacité de gérer des conflits en interne ? que ce passera t’il si d’autres problèmes identiques se reproduisent dans d’autres services ?

Notre organisation ne peut qu’être consternée face à cette aberrante casse du service public hospitalier. Cette fermeture s’inscrit dans une logique de réduction de l’offre sanitaire partout dans le département. Une nouvelle fois, la sécurité des soins, les besoins de la population sont ignorés et bafoués.

Une fois de plus, l’alibi de la difficulté de recrutement de médecins ou d’urologues est mis en avant et utilisé pour réduire les coûts de dépenses de santé. Cette annonce va entraîner des conséquences en terme de santé publique pour les populations socialement isolées, suite de la casse industrielle qui a eu lieu dans ce territoire.

Qu’en pensent les services concernés ? Qu’en pensent les représentants des personnels ? Qu’en pensent les élus locaux ? Leur avis n’a jamais été pris en compte.

La CGTR de la santé et de l'action sociale dit non à la fermeture de l’urologie et soutient l’ensemble des salariés du CHU et des patients.