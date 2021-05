La situation des jeunes en France, et particulièrement à La Réunion, se dégrade depuis plusieurs mois. Le rapport de l'Observatoire des inégalités publié en novembre 2020 nous rappelle que les jeunes sont les premiers concernés par le ralentissement de l'activité. Les crises économiques, sociales, politiques et sanitaires se sont superposées. Elles ne cessent de nous inquiéter : vivants dans les Hauts ou les Bas, étudiants ou salariés, nous, les jeunes, sommes les victimes invisibles de ces crises !

L’année 2021 s’annonce être une année difficile pour nos générations.

Pour celles qui feront leur entrée sur un marché du travail fragilisé comme pour celles qui devront se réorienter professionnellement du fait de la suspension de leurs projets d’avenir en raison de la pandémie.

Pour celles et ceux d’entre nous qui étudient et/ou travaillent à des milliers de kilomètres de leur île tant aimée et qui sont dans l’impossibilité d’y revenir, mais aussi et surtout pour les jeunes du monde rural qui manquent d’accompagnement, de proximité et de mobilité.

Nous comprenons vos inquiétudes car, en tant que jeunes, nous les partageons.

Néanmoins, la crise actuelle a également montré notre force, celle de la jeunesse réunionnaise, avec son unité inédite et la vigueur de son engagement.

Nous avons grandi avec et, malgré cette crise, nous sommes désormais prêts à porter le plus loin possible les ambitions d’une jeunesse qui lutte pour que son avenir soit à la hauteur de ses espérances !

Vous aussi, vous rêvez d’un avenir assurant à chacun d’être protégé et d’être accompagné pour trouver sa place dans la société ?

Vous rêvez d’une Réunion plus verte, d’une véritable transition écologique ?

Vous souhaitez que l’on gagne la bataille de l’emploi et que nos valeurs humaines et nos compétences soient reconnues dans notre île mais aussi qu’elles rayonnent dans l’océan Indien ?

Nous pouvons construire cela ensemble !

Depuis onze ans, nous voyons des promesses et des grands mots, sont progressivement devenus de " gros mots ", tant le manque de considération a été criant de la part de la Région et les mesures pensées sous l'angle d'un clientélisme de très court terme.

Les faits d'aujourd'hui en attestent : carte des formations inadaptée aux emplois d'avenir et à l'ambition de la jeunesse, université peu soutenue et qui est plus de 40e sur 70, pas de vraie ambition numérique au-delà du POP.

Parler aménagement du territoire avec accès à la terre pour des projets économiques viables et accessibles, un besoin d'accompagnement des porteurs de projets pour co-construire un modèle économique endogène qui s'appuie sur nos talents d'ici et de " lot koté la mer ".

Nous dénonçons par ailleurs le youth washing et la jeunesse qui a été sacrifiée par l'actuelle

majorité de la Région.

Les jeunes sont consultés mais quel pouvoir ont-ils réellement eu dans le passé ?

Nous représentons une partie de la jeunesse réunionnaise engagée et nous sommes capables de co-construire La Réunion de demain, en prenant en compte l’urgence de certains enjeux tels que : la précarité énergétique, les transports, le mal-logement, la promotion des petits commerces, l’utilisation des voiries, les espaces verts, les cantines des écoles primaires et surtout, l'intergénérationnalité !

Un monde plus durable et inclusif est encore possible !

Ce monde, nous y avons rêvé, nous l'avons imaginé.

Maintenant, nous voulons agir pour une île et un monde (en) commun.

L’avenir se prépare dès maintenant et pour cela, il nous faut agir ensemble !

A vous : jeunes étudiants, salariés, auto-entrepreneurs (...) de La Réunion unissons nos forces

afin de pouvoir écrire notre avenir, avec Ericka Bareigts.