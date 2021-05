Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Monsieur le ministre, la situation sanitaire à La Réunion est particulièrement préoccupante ces dernières semaines et cela ne s'arrange pas. Le taux d'incidence est en hausse, atteignant 139 contaminations pour 100 000 habitants début mai, avec près de 1193 nouveaux cas en une semaine, et 16 décès entre le 4 et le 10 mai. Pourtant, malgré l'urgence de la situation, le rythme de la campagne vaccinale à La Réunion demeure toujours beaucoup plus lent que dans l'Hexagone.

