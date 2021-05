Notre département subit actuellement une grave crise sanitaire. En plus de la crise Covid, nous constatons à La Réunion 2 épidémies, de dengue et de leptospirose, lesquelles voient leur prévalence augmenter significativement (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Aux portes de la période hivernale, la dengue circule activement et connaît une augmentation des cas rarement constatée à ce jour. Il est à craindre que cette maladie ne circule de manière plus importante et inquiétante en fin d’année. Cette épidémie devient extrêmement préoccupante, nous comptons 11 693 cas confirmés de dengue, 352 hospitalisations et 1 355 passages aux urgences depuis le 1er Janvier 2021. Nous déplorons 10 décès directement liés à la dengue en un temps record. C’est insupportable !

J’ai alerté à plusieurs reprises le gouvernement et le ministre de la Santé Olivier VERAN de la situation calamiteuse de La Réunion. Le mardi 4 Mai 2021 madame la députée Karine LEBON a alerté l’Assemblée Nationale quant à l’urgence, l’aggravation et l’intensité de la situation épidémique sur notre territoire. Néanmoins, nos ministres ont affirmé que la situation était sous contrôle, alors que sur le terrain le nombre de cas ne cesse de s'accroître. Comment faire comprendre au gouvernement que c’est le démantèlement du service public qui est ici en cause ?

Que la pandémie de Covid soit difficilement maîtrisable, nous pouvons l’entendre de par la nouveauté de cette maladie, en revanche, l’on connaît parfaitement les moyens efficaces et écologiques de lutter contre la dengue et la leptospirose. L’Etat est totalement responsable de la situation et l’on se pose la question : pourquoi l’Etat ne met-il pas les moyens ?

Ils sont simples et efficaces : il s’agit de remettre en place le plan ravines, de doter les collectivités de moyens supplémentaires, mais aussi mettre à disposition des familles les plus précaires des produits antimoustiques. Ce qui fut fait pour lutter contre le chikungunya et a permis de l’éradiquer. Les moustiques sont vecteurs de la dengue et nous savons les éradiquer !

Quant à la leptospirose, 74 cas ont été déclarés depuis début 2021 ce qui est un record. Il est nécessaire d’éliminer son vecteur, les rats, par campagne de dératisation intense et, là aussi, par le nettoyage massif de nos ravines.

Nous demandons que les moyens soient mis en place très rapidement. L’État doit cesser de mépriser la situation réunionnaise. À situation exceptionnelle, moyens exceptionnels !

En pratique, nous demandons le renforcement et la remise en conformité du service anti-vectoriel de l’ARS, ainsi que le déploiement de centaines d’emplois aidés pour permettre à nos collectivités et associations de lutter contre les épidémies de dengue et de leptospirose.

Jean-Hugues Ratenon