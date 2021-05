Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'équipe James Clain et Marie-Line Soubadou avec Ludovic Lebon et Corine Gauvin se sont officiellement présentés dans la course aux élections départementales du canton de Sainte-Marie ( Canton 23 ). Face à la presse et de nombreux sympathisants, ils ont expliqué leur engagement, leur projet dans l'action sociale pour Sainte-Marie. À noter que les projets du binôme sont en parfaite cohérence avec les projets communaux et régionaux.

