Adolphe Boyer candidat Génération Ecologie aux élections départementales des 20 et 27 juin sur le canton 21 Saint-Pierre 2 s'oppose fermement à l'implantation de 3 fast-foods sur le front de mer de Saint-Pierre. Dans un contexte sanitaire où les petits restaurateurs locaux se battent pour leur survie, les géants de la restauration rapide s'en sortent toujours gagnant.

A ce titre, Adolphe Boyer relaie la pétition citoyenne " Non aux 3 fast-foods sur le front de mer de Saint-Pierre ! " diffusée sur les réseaux sociaux.

En effet, " les citoyens saint-pierrois ou réunionnais, sont choqués d’apprendre par voie de presse que 3 fast-foods américains comptent s’implanter sur le front de mer St Pierre dans le courant de cette année. Le front de mer St Pierre, lieu emblématique de vie culturelle de la capitale du sud de l’île, a toujours permis un brassage de toutes les populations, pourrait demain devenir un temple de la malbouffe ".

Il rappelle que la malnutrition provoque obésité, diabète et maladies cardio-vasculaires fléaux qui frappent durement la société réunionnaise. Nos politiques publiques doivent bien au contraire s’orienter vers le bien-manger pour notre bonne santé à tous.

" Quel avenir souhaitons-nous laisser à nos enfants à La Réunion ? Comment le maire de Saint-Pierre peut-il permettre une telle opération économique sans consulter la population ? La mairie de St Pierre ne devrait-elle pas œuvrer au développement de commerces de proximité, de restauration traditionnelle et saine ?

Cette institution semble assumer le fait de vouloir privilégier l’implantation de firmes multinationales au détriment du développement de l’économie locale. Imaginons demain le front de mer de St-Pierre recouvert d’enseignes qui vont dénaturer à jamais un endroit symbolique de La Réunion. Comment laisser un tel lieu se sacrifier sur l’autel du profit économique à tout prix ? Les saint-pierrois sont face à un choix de société : assister au développement de nourriture fast-food, de mauvaise qualité, qui favorise le développement d’entreprises multinationales. Ou alors, préserver le patrimoine créole en soutenant les commerces de proximité, les petites entreprises, la restauration traditionnelle réunionnaise porteuse de valeur d’authenticité et de vivre-ensemble ".

Par ses activités professionnelles et militantes Adolphe Boyer propose un autre modèle de consommation, de vie et de culture que celle des multinationales de l’agro-alimentaire. En effet, le candidat écologiste est chef d’entreprise depuis 6 ans et dirige 2 épiceries restaurants – dans le sud dont une à Saint-Pierre et propose la vente de fruits et légumes frais locaux.

Il travaille à base de produits essentiellement naturels et péï. Pleinement investi dans le concept des circuits courts, " du mangé sainement " le jeune entrepreneur a été distingué : 1ERE ENTREPRISE A AVOIR LE LABEL ANTIGASPILLAGE A LA REUNION. Soutenant l’entreprenariat éco-responsable et la production locale, Adolphe Boyer milite pour la souveraineté alimentaire de notre île, l’accès aux produits bio pour tous, le " zéro plastique " et " zéro déchet ". Aujourd’hui dans sa vie de tous les jours et demain conseiller départemental Adolphe Boyer continuera à se battre pour une alimentation saine et locale créatrice d’emplois et de richesses pour notre île.