Sylvie Moutoucomorapoulé, élue de terrain mais aussi maman d'adolescents inscrits dans le secondaire, demande à ce que les cantines scolaires aillent au-delà de la loi Egalim et proposent des produits locaux et éco-responsables. Privilégier une alimentation saine pour les jeunes, c'est participer au cercle vertueux de l'économie locale !

On compte plus de 100.000 élèves dans les collèges et lycées à La Réunion. L’année scolaire 2020-2021 compte 173 jours, pendant lesquels nos jeunes apprennent en classe pour acquérir des savoirs. L’Education nationale s’occupe des programmes, des enseignements. Mais qui se soucie du contenu des assiettes de nos jeunes en plein croissance physique et intellectuelle ?

Nous savons aujourd’hui que l’alimentation est un facteur clef de la réussite, de l’épanouissement et du bien-être. Nous devons garantir une alimentation saine, biologique équilibrée et locale à nos collégiens et à nos lycéens. Les cuisines centrales préparent 17 millions de repas pour ces établissements du secondaire. Il est donc primordial de privilégier la consommation locale et d’encourager l’agriculture biologique à La Réunion.

Tandis que le Département et la Région communiquent sur leurs engagements à respecter la loi Egalim qui fait obligation aux services de restauration collectifs de proposer 50% de produits de qualité et durables, dont 20% biologiques à partir du 1er janvier 2022, force est de constater qu’il est urgent pour la santé de nos enfants et pour le soutien à nos filières agricoles locales d’aller beaucoup plus loin que la loi Egalim.

L’approvisionnement par des produits " péï " des cuisines centrales, permettra sans aucun doute de proposer une meilleure offre alimentaire mais aussi de créer des emplois localement et, par la même, d’encourager l’économie locale. Il est incompréhensible de voir encore des fruits ou fromages importés de médiocre qualité dans un suremballage plastique de surcroît, dans les plateaux repas de nos jeunes alors que notre île regorge de fruits, légumes frais et de produits laitiers de qualité, à foison tout au long de l’année. Une gestion globale de ce dossier aurait permis de mettre en place des conditionnements adaptés de fromage peï par exemple et de travailler au développement de filières ! Mettons cela en place aujourd’hui pour notre économie locale et pour nos jeunes.

Préférons plutôt des produits locaux, bio et de saison afin de soutenir et d’accompagner les productions locales (fruits, légumes, grains, produits laitiers, viandes et poisson, farines de manioc, de fruit à pain…) et par la même favoriser les circuits-courts. Nos collectivités locales doivent financer l’éducation au bien-manger, la redécouverte des fruits et légumes lontan issus de notre patrimoine et inscrits dans notre identité culturelle et culinaire menacée, pour lutter contre l’obésité, le diabète et les maladies cardio-vasculaires qui sont les fléaux de notre société.

Il est important d’apprendre à nos enfants à manger sainement et faire de l’exercice physique quotidiennement. Le Département et la Région doivent poursuivre le travail avec les agriculteurs et autres professionnels du secteur pour approvisionner les services de restauration des collèges et lycées, voire même mettre à disposition leur foncier pour la création d’exploitations agricoles en régie. Les cantines devront également poursuivre leurs efforts dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, en travaillant de concert avec les acteurs de l’économie circulaire (éleveurs, composteurs).

Ce ne sera qu’avec les efforts de tous que ces 17 millions de repas servis annuellement seront éco-responsables ! Nos jeunes le valent bien !