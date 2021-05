Une fois encore une lâche agression en plein jour de deux commerçants de la rue Maréchal Leclerc a eu lieu hier après-midi par deux individus. Présent sur le terrain au centre-ville avec Haroun GANY mon remplaçant pour le centre-ville nous avons rencontré l'une des victimes monsieur PERMALE. Ce quartier délaissé et en déshérence plonge progressivement dans l'insécurité et l'insalubrité.

En tant qu’élus de l’opposition au conseil municipal et candidats aux élections départementales, nous condamnons fermement cet abandon et n’attendrons pas les conclusions de l’enquête pour exiger de la Maire de Saint Denis qu’elle mette une fois pour toutes les moyens et surtout de la sécurité dans sa commune.