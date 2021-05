Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Pour faire suite aux propos de Monsieur Jean-Luc POUDROUX, Député L.R. de la 7ème circonscription évoqués dans sa conférence de presse de ce jeudi 20/05/2021 concernant le projet de carrière à Bois Blanc pour lequel il s'était opposé préférant l'option de la carrière à la Rivière Des Galets pour laquelle il comptait sur l'aide du Président de Région " on a été torpillé selon ses dires, je tenais a rappelé à ce Monsieur sur des faits qu'il a sûrement " oublié " que personne n'avait voulu de lui pour les élections passées et ce n'est que grâce et surtout à Didier ROBERT qui a su fédérer les militants, l'équipe des élus pour qu'il soit élu député. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com

Pour faire suite aux propos de Monsieur Jean-Luc POUDROUX, Député L.R. de la 7ème circonscription évoqués dans sa conférence de presse de ce jeudi 20/05/2021 concernant le projet de carrière à Bois Blanc pour lequel il s'était opposé préférant l'option de la carrière à la Rivière Des Galets pour laquelle il comptait sur l'aide du Président de Région " on a été torpillé selon ses dires, je tenais a rappelé à ce Monsieur sur des faits qu'il a sûrement " oublié " que personne n'avait voulu de lui pour les élections passées et ce n'est que grâce et surtout à Didier ROBERT qui a su fédérer les militants, l'équipe des élus pour qu'il soit élu député. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com