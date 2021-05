Au cours des jours derniers, sur les réseaux sociaux et dans certains médias, il est prétendu que notre association, Agir pour la Défense du Domaine Public et de l'Environnement (Agir DDPME) s'associait à plusieurs groupes citoyens qui " entendent se mobiliser dans l'Ouest ce jour, 22 mai 2021, pour " libérer " plusieurs chemins pêcheurs ". Nous apportons un démenti formel à cette allégation.

Agir DDPME n’a jamais exprimé une telle intention, ni lancé avec qui que ce soit, tout appel à mobilisation ou rassemblement, ou à conduire toute action concertant les " chemins pêcheurs ".

Les groupes qui, sur les réseaux sociaux, ont invité à une mobilisation ce jour samedi 22 mai 2021, suivent, notamment sur notre page Facebook, notre travail sur le terrain ainsi qu’auprès des autorités et élus, relatif à la préservation du Domaine Public Maritime (DPM) et, plus précisément, à la disparition des servitudes de passage transversales au rivage de la mer sur le littoral Ouest et Sud. Ils comprennent les enjeux et luttent contre cette injustice. Ils nous soutiennent et nous les en remercions.

Ces collectifs citoyens et associations sont libres de leurs opinions et du choix de leurs modes d’action. Ils prennent leur responsabilités. Quant à notre association, elle ne soutient et ne soutiendra jamais, toute action illégitime ou violente visant " libérer " un, ou plusieurs " chemins pêcheurs ".

Dans ce contexte, le président d’Agir DDPME se déplacera ce matin à Saint-Gilles les Bains, pour rencontrer ces collectifs et associations, expliquer notre action et notre stratégie, et inviter chacun à discuter et débattre dans le calme et la sérénité.