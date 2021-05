Bachil Valy, maire de l'Entre-Deux, 1er vice-président de la CASUD et ancien Vice-Président du Département délégué aux Ressources humaines et aux finances a présenté sa candidature aux côtés de sa binôme Yolande Técher et de leurs remplaçants respectifs Jimmy Payet pour la Rivière et Valérie Payet pour Cilaos.

Fin connaisseur des rouages du Département où il a œuvré autrefois, Bachil VALY a fait valoir son expérience accomplie sur la commune de l’Entre-Deux mais aussi au Conseil général pour apporter des réponses concrètes aux problématiques de vie cher qui ont conduit les réunionnais a exprimé à plusieurs reprises leur mécontentement lors des mouvements COSPAR et gilets jaunes.



L’Objectif de l’autonomie alimentaire à partir d’un projet de soutien majeur à la filière agricole locale pour mieux valoriser le savoir-faire péi et les richesses du terroir constitue le fer de lance de son engagement afin que les familles réunionnaises profitent davantage à bas coût de fruits et légumes péi de qualité.



A ses côté, Yolande TECHER, issue de la société civile et dont c’est le tout premier engagement en politique compte elle sur sa proximité, son ancrage très fort sur La Rivière autant que sur l’Entre-Deux ainsi que sur son expérience de principale de collège après une longue carrière dans l’enseignement pour travailler au bien-être et à l’accompagnement des familles, des personnes vulnérables ou à mobilité réduite, ainsi que des personnes âgées du canton.



La candidate s’est dite bien sûr favorable aux dispositifs de soutien à l’autonomie et au maintien à domicile mais à condition que les moyens soient aussi engagés pour que les personnes vulnérables et nos " gramounes " puissent, avec l’aide de la collectivité, se retrouver pour des sorties, des activités et maintenir ainsi les liens humains autant que les moments de joie et de partage.



Jimmy PAYET remplaçant de Bachil VALY, très connu dans l’engagement auprès des jeunes dans le milieu du sport sur La Rivière fait de l’insertion des jeunes et du soutien aux associations, sportives notamment, sa priorité tandis que Valérie PAYET affirme s’être engagée avec fierté pour ne pas que Cilaos à nouveau soit l’éternelle oubliée à tous les niveaux.



Les 3 engagés pour leur 1er scrutin du 20 juin des élections départementales ont exprimé toute leur confiance derrière le Maire de l’Entre-Deux, un maire accompli qui a plutôt bien réussi sur sa commune et qui dispose de toutes les qualités pour préserver et valoriser le " Patrimoine en Commun " de La Rivière, de l’Entre-Deux et de Cilaos, territoire des hauts dont les 4 candidats ont fait leur signature : " les hauts nout fierté ! "