La volonté politique originelle lors de la création de la compagnie aérienne régionale Air Austral, était de permettre à tous les Réunionnais de voyager vers l'hexagone tout au long de l'année et à un juste prix. (Photo DR)

Or, force est de constater que depuis 2010 les stratégies guidées par l’actionnaire principal, la SEMATRA détenue très largement par la Région Réunion, n’ont plus vraiment répondu à ce double objectif.

Nombreux sont ceux qui pensent qu’Air Austral n’est plus au service des Réunionnais.

J’ai moi-même été très critique vis-à-vis de cette compagnie lors de l’examen de leur bilan et de leur demande de soutien financier étudié en Assemblée Plénière de la Région, en soulevant notamment le manque de transparence dans la transmission de l’information et de visibilité sur la stratégie déployée.

Cependant, pour prévoir l’avenir, il faut comprendre le présent. C’est la raison pour laquelle j’ai sollicité une rencontre avec la direction de notre compagnie régionale.

Cet échange était nécessaire pour prendre la mesure des enjeux liés au contexte international, à la santé financière de l’entreprise en pleine crise Covid et en priorité à la sauvegarde de l’emploi.

J’ai rappelé qu’elles étaient mes ambitions : garantir le meilleur prix pour l’ensemble des Réunionnais, assurer le meilleur rayonnement régional, préserver et valoriser les emplois et refaire d’Air Austral un fleuron de notre industrie.

Je tiens à saluer le professionnalisme, la transparence et l’envie de partager une nouvelle feuille de route qui ont prévalu lors de cet entretien. J’ai aujourd’hui plus de visibilité et de lisibilité sur l’avenir et sur les choix à faire pour qu’à nouveau Air Austral soit une compagnie Réunionnaise au service des Réunionnais, et qu’elle retrouve ainsi son ADN.

Je veux féliciter l’ensemble des agents pour leur compétence, leur efficacité et leur savoir-faire reconnu mondialement.

Olivier Hoarau