Monsieur le ministre, Je vous interpelle ce jour quant à la levée des motifs impérieux pour les voyageurs vaccinés et donc l'instauration du passeport vaccinal à la Réunion. Le déploiement du passeport vaccinal est une véritable contrainte pour les Réunionnais.

Une nouvelle fois, la population réunionnaise est limitée dans ses déplacements vers l’Hexagone. Les Réunionnais n’ont d’autre choix que de prendre l’avion pour se soigner, travailler, étudier et visiter leur famille en France hexagonale.



Mardi 24 novembre, le président de la République avait assuré que la vaccination ne serait pas obligatoire. Mais la mise en place du passeport vaccinal rend de ce fait la vaccination obligatoire pour les personnes qui souhaitent voyager. Sachant qu’en Hexagone, il n’est nul besoin d’être vacciné pour aller d’une région à une autre, il s’agit ici d’une rupture d’égalité entre les citoyens français et toujours au détriment des ultramarins. Cette discrimination est intolérable.



C’est pourquoi, Monsieur le ministre, je vous prie de bien vouloir examiner ma demande de mettre fin au passeport vaccinal pour voyager entre les Outremers et la France hexagonale. Je vous remercie de me tenir informé des suites que vous donnerez à cette demande.



Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le ministre, l’expression de ma haute considération.