Nous nous approchons, comme vous le savez, de deux échéances électorales majeures avec les Départementales et les Régionales. Majeures en effet en raison des champs de compétences de ces collectivités avec le Département qui demeure le premier interlocuteur du monde agricole en matière d'investissements mais aussi la Région à travers son rôle primordial pour permettre le développement agricole (Photo D.R.)

Ce sera bientôt l’occasion de débattre de différents sujets parmi lesquels l’avenir de notre agriculture à l’horizon 2030. Avant toute chose, je tiens à préciser avec mes élu(e)s que nous ne soutenons aucune liste ou candidature en particulier. Ce n’est en effet ni la vocation de notre institution ni l’objet de cette conférence de presse, ici sur les terres diversifiées de Danylo Tailamé à la Cafrine que nous remercions pour son accueil et son implication.

Jusqu’à maintenant, nous avons entendu tout en matière agricole d’où l’importance de recentrer le débat et de rappeler que l’agriculture n’est pas un fourre-tout électoral mais bien une composante majeure de notre économie et de notre société d’où l’importance de garder solidement les pieds sur terre. Nous sommes par ailleurs agréablement surpris de constater que nombre des projets initiés depuis plus de deux ans par notre équipe à la Chambre d’agriculture semblent désormais trouver un écho favorable à l’image des circuits courts, des magasins de producteurs ou de la nécessaire adaptation des exploitations aux risques climatiques.

Aujourd’hui, à travers ces deux scrutins, il existe des enjeux essentiels :

- ssurer un revenu décent aux agriculteurs ;

- développer les produits de qualité et les montées en gamme ;

- assurer et pérenniser l’approvisionnement en denrées alimentaires a la population ;

- faire de la protection environnementale un avantage pour les agriculteurs ;

Les propositions de la chambre d’agriculture

En matière régionale d’abord quelques pistes de travail :

- à travers le schéma d’aménagement régional (sar), permettre le développement de toutes les activités mais aussi des aménagements, constructions et logements de nos agriculteurs – en effet, ces documents ne doivent pas rester des éléments bloquants : sans construction intelligente, il sera difficile de tendre vers nos objectifs d’autonomie alimentaire et de diversification ;

- il devient urgent de reconnaitre la bagasse comme biomasse à part entière dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie pour une meilleure valorisation aux agriculteurs ce qui entrainera une augmentation des revenus ;

- faciliter l’export de nos productions. Y mettre enfin des moyens en matière logistique et, dans le même temps, freiner voire pénaliser les importations concurrentes de productions locales en saison (ail, oignons, carottes, piments, pommes de terre…) – la production locale ne doit pas être la variable d’ajustement de l’importation, bien au contraire ;

- sur l’octroi de mer jusqu’en 2027 : cette taxe doit permettre la protection et le développement de nos productions locales