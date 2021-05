Didier Robert, un responsable politique destructeur. En 2010, le Président sortant est élu à la tête du conseil régional. Il prend toute une série de décisions toutes plus contestables les unes que les autres.

Dans le domaine de l’énergie il donne un coup d’arrêt à L’ARER (association pour le développement des énergie renouvelables)

L’ARER était basée à l’IUT de Saint-Pierre, position stratégique pour faire le lien entre les volontés politiques de la Région et un centre de recherches. Cette position était idéale pour former les futurs techniciens et ingénieurs indispensables pour réaliser notre autonomie énergétique et promouvoir les énergies renouvelables.

L’ARER et son encadrement scientifique étaient un gage pour une coopération avec les pays de la zone océan Indien.

D;R remplace l’association par une SPL avec des salaires copieux pour ses dirigeants .

Il arrête les forages d’exploration géothermique.

Il abandonne le projet d’énergie thermique de la mer, procédé utilisant la différence de température, en profondeur froide et en surface chaude, pour faire de l’électricité.

Nous avions signé une convention avec les chantiers navals de Saint-Nazaire pour la réalisation d’un prototype de 10 mégawatts au large du Port.

Il supprime le projet tram-train dont les études et les acquisitions étaient actées. A l’époque nous avions un contrat avec l’Etat ( accord de Matignon) pour mettre en place : la sécurisation de la route du littoral et la réalisation du tram train entre st Paul et Sainte-Marie avec des financements de la Région, de l’Etat et de l’Europe.

Si le Président sortant avait continué le travail engagé par Paul Verges, le tronçon Saint-Paul-Sainte-Marie serait livré et l’extension vers l’Est et Saint-Benoit et vers le Sud saint Pierre et Saint-Joseph deviendrait une réalité. Avec le passage en tunnel sous le massif de La Montagne, nous aurions eu tous les matériaux pour construire la route digue.

Ayant abandonné le tram-train, il a tout misé sur la NRL avec une livraison prévue et promise en 2014, puis 2020!

Le Président sortant, responsable du schéma d’aménagement régional avait toutes les cartes en mains pour débloquer rapidement les procédures liées à la construction de la NRL en particulier pour se procurer les matériaux de la partie digue.

Amateurisme et négligence, il a été incapable d’anticiper pour mener dans les temps la réalisation de cette route.

Il est responsable des surcoûts de la NRL et il a le toupet d’inaugurer une réalisation faite à 50% avec une portion viaduc sans début ni fin!

En 2019, il supprime l’ARDA, association réunionnaise du développement de l’aquaculture, association reconnue par l’Etat pour son expertise sur la faune et la flore d’eau douce.

Sous les mandatures de Pierre Lagourgue , Camille et Margie Sudre et Paul Vergès, nous livrions 2 lycées tous les trois ans.

Depuis 2010, un seul lycée a été livré. Et les acquisitions foncières avaient été réalisées par Paul Verges et son équipe.

Pour une présidence de région efficace et déterminée avec Ericka Bareigts

Maintenant que faire?

Sortons de l’amateurisme, du gaspillage, de la régression!

Je me suis engagé avec le PCR à soutenir la candidature d’ Ericka Bareigts.

Vice-président de la région, j’ai eu en tant que Responsable du tracé du tram-train et de la révision du SAR à négocier avec Ericka Bareigts présidente de la la CINOR et maire-adjointe de Saint-Denis. J’ai apprécié sa connaissance des dossiers et la pertinence de ses prises de position.

Membre du gouvernement elle a montré sa capacité à régler des problèmes difficiles pour l’Outre-mer notamment en Guyane.

Elle a fait reconnaitre sur le plan national la tragédie des enfants de la Creuse.

Avec Ericka Bareigts, nous pouvons mettre fin à la politique néfaste du président sortant et développer des projets d’envergure pour la transition écologique et l’emploi. Porter un projet culturel et éducatif ambitieux !

Sa démarche pour instaurer des conférences annuelles territoriales est un gage pour une gouvernance beaucoup plus efficace