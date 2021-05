Dans une note rédigée à l'attention des candidats aux Régionales, le Club Export Réunion expose ses propositions pour que l'international bénéficie d'une place de choix dans les stratégies de développement économique. Objectif : accompagner l'essor de la filière en s'appuyant sur l'expertise des entreprises exportatrices pour atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires généré à horizon 5 ans. (Photo d'archives www.ipreunion.com)

L’export, vecteur de croissance

L’association Club Export Réunion a décidé d’aller à la rencontre de l’ensemble des candidats aux élections régionales afin de les sensibiliser au sujet capital que représente l’export pour l’économie réunionnaise. Vecteur de croissance, l’ouverture à l’international a désormais pleinement intégré les préoccupations des chefs d’entreprise. Ceux-ci souhaitent partager davantage cette sensibilisation aux responsables politiques et intégrer le réflexe de l’international dans les feuilles de route des directions économiques de la Région et du Département.

Depuis 22 ans, le Club Export Réunion rassemble les pionniers à l’export. En rencontrant les différents candidats aux élections du mois de juin prochain, l’association souhaite capitaliser sur l’expérience et le réseau que ses acteurs ont tissés au fil du temps, en évoquant les résultats obtenus mais aussi les perspectives prometteuses pour les années à venir.

Une année favorable pour accélérer le changement

L’année 2021 est un tournant propice au renouveau. La crise sanitaire a bouleversé le commerce international en accentuant aussi les mutations. Le Club Export Réunion y voit plusieurs opportunités pour accélérer l’internationalisation des entreprises réunionnaises, notamment dans les îles de la zone, mais aussi les pays africains.

L’association propose de resserrer les liens entre les acteurs économiques de l’océan Indien et de redéfinir le positionnement de La Réunion au sein des réseaux de coopération. Ses acteurs envisagent donc, à terme, une reprise du commerce international dans une conjoncture régionale favorable à l'exportation de biens et de services et fixent même l’objectif ambitieux d’atteindre le milliard d’euros généré par l’export d’ici 5 ans (le double du CA actuel), notamment grâce à la progression de l’exportation de services.

La création d’un pôle régional de développement des entreprises de La Réunion à l’international

Afin d’appuyer son ambition, le Club Export Réunion a réfléchi à la rédaction d’une note, contenant des idées phares et des propositions pour accompagner la politique régionale de ces prochaines années.

D’abord, les acteurs de l’export souhaitent que l’international soit affirmé et valorisé comme levier prioritaire du développement économique du territoire ; et ainsi, inclure cette dimension de l’export dans toutes les politiques de soutien aux entreprises réunionnaises.

A cela s’ajoute le renforcement de la concertation de l’ensemble des parties prenantes (structures d’accompagnement et directions économiques des institutions) autour des enjeux et actions mises en place pour favoriser la projection des entreprises locales à l’extérieur.

Dans sa réflexion, le Club Export Réunion a également envisagé la création d’un véritable pôle dédié à l’international en confiant cette compétence à l'Élu responsable du développement économique à la Région, devenant ainsi l’interlocuteur référent des partenaires locaux et régionaux.

Les chefs d’entreprise attendent aussi que les futurs décideurs locaux puissent réaffirmer et renforcer les moyens financiers mis à disposition des acteurs privés pour encourager le développement de projets collaboratifs ou individuels contribuant au rayonnement de l’économie réunionnaise.

Le Club Export Réunion invite tous les candidats aux scrutins de juin à partager sa conviction forte d’une ouverture à l’international au cœur de la stratégie de développement économique de La Réunion, pour donner un nouveau souffle à l’export et lui permettre également de s’affirmer comme filière à fort potentiel de croissance pour le territoire.